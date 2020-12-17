【消委會 5 星滿分】 理的 Level 3 港產口罩售價創新低! 售 $105/50個

祥益西藥房表示，以優惠價發售理的口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

此港產理的口罩正是剛獲消委會 5 星評級的口罩，分別有中碼及大碼。原售 $120，現售 $105，是最平的零售價之一。

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

▲ 理的 Level 3 港產口罩

地址: 屯門良景商場4樓L431鋪

電話: 2455 5205

【其他內容】 【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】