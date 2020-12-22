【2020回顧】由全城瘋搶至劈價無人要・多款式任揀 回顧香港口罩市況「動盪」1 年

▲ 無打錯字，就係光明正大搶錢。

2020 年，新冠肺炎疫情反轉了經濟營商環境，更催生了香港「新工業」：口罩。2020 年轉眼過去，成立了的本地口罩廠卻紛紛告急，在來年行業恐怕將會更加難捱。

2020 年 1 月底武漢封城，新冠肺炎第 1 波疫情爆發，香港旋即陷入搶購口罩的狂潮，除了恐懼疫病之外，最令人憤怒的莫過於口罩炒賣。銅鑼灣、旺角都有藥房將口罩以「癲價」發售，礙於口罩確是防疫必需品，有不少人都只好忍痛購買。

王維基製 Made in HK 口罩! HKTVmall 高質量口罩開賣 FAQ【見下頁】

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▲ 過年是搶口罩風潮最厲害的時期。

港人無興趣購物時裝網轉代購口罩 偏遇 KF94 供應商坐地起價3倍【見下頁】

與此同時，「兩盒 thx」成為當時潮語，在香港買不到口罩，靈活的港人便將注意力轉到國外，有本身在外國做代購生意的商號，嘗試幫手掃貨，但情況並不樂觀，因為新冠肺炎疫情是全球性的，尤其中國對口罩的需求極大，有香港老闆當時便被供貨商坐地起價，坦言有中國人會用高價搶貨，除非老闆再付高價，否則貨便要賣給對方，眼見幾萬元的交易突變成十萬、幾十萬，老闆也只好大嘆無奈。

事實上，由於口罩交易金額愈來愈大，有個別網上專頁更發起「期貨」式籌錢，先付錢給 admin 等對方買貨回來派，可是與此同時讓不少人捲入騙案，成為一時熱話。

▲ 一個月不夠就跌一半。

炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕【見下頁】

到了今年 2 月底，口罩的價格開始回落近半，炒家開始步入「末日」。

3 月 2 日政府推出「本地口罩生產資助計劃」，只資助 20 條生產線，4 月 24 日政府全數批出。

3 月底王維基宣布製作「Made in HK」口罩，彷彿由王維基帶頭，香港商家憑藉自己門路購入的口罩機、原材料開始正式投入運作，香港的口罩工廠如同雨後春筍般在 4 月出現。5 月 5 日政府宣布向全港市民免費派發「銅芯抗疫口罩」。

直擊銅鑼灣藥房抬高口罩價：500 元 1 盒 50 個【見下頁】

▲ 可重用港產口罩「EZE Masque」成功外銷，至今已在歐美、日本及香港等地售出超過 50,000 個。

藥房變家品店・口罩價格回落 疫情緩和掀上水藥房結業潮？【見下頁】

後來，有口罩廠在經營上又捲入「期貨」問題，客人先給錢等工廠出產口罩卻遲遲收不到貨，網上充斥相關爭拗。與此同時，口罩廠愈來愈多，主力做內地客生意的藥房反而最先在疫情下被租金壓垮，讓人嘖嘖稱奇。

現時香港口罩可謂百花齊放，有可重用的，有瞄準兒童市場的，有在新冠肺炎疫情下依然開實體店的，其實都是為了在超激烈的市場裏掙扎求存。現時香港有超過 200 間口罩廠，又苦於外銷口罩需要花費大量時間領取相關文件，貨品都被困在香港，市場又充斥大量非本地的平價口罩進一步壓縮生存空間。據

香港口罩及防疫設備協會主席 Simon Chan 表示，香港的口罩廠在現時環境下最少有一半要結業。可以說香港的工業夢在不到 1 年的時間便已驚醒。

本地產口罩積壓中型廠瀕倒閉 業界籲政府優先用港貨及支援拓海外市場【見下頁】

▲ 香港品牌 LifeCare Surgical Mask（LCM）主打中幼童市場，特色口罩極受歡迎，更後來推出了成人款式。

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