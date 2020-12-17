政府統計處公布本港 9 月至 11 月失業及就業不足率，其中失業率由 6.4% 微跌至 6.3%，就業不足率則下跌至 3.4% 。雖然本地最新失業率微跌，但餐飲和零售業的失業率仍錄得雙位數，數字亦未反映新冠肺炎第 4 波疫情引發限聚令「加辣」對經營的影響。

跟今年 8 月至 10 月比較，在 9 月至 11 月期間，各主要經濟行業中，零售、住宿及膳食服務業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率明顯下跌。至於就業不足率方面，下跌的工種主要為建造業、零售、住宿及膳食服務業及運輸業。

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▲ 餐飲和零售業的失業率仍錄得雙位數

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勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場情況在今年 9 月至 11 月仍然疲弱，儘管由於該段期間本地第三波疫情趨向穩定，勞工市場呈現輕微改善。他續指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌至 10.1%。其中，餐飲服務活動業的失業率由 14.8% 下跌至 13.1%。多個其他行業的失業情況亦改善，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

他預料，隨著本地第四波疫情爆發，勞工市場的壓力會在短期內再次上升。政府會繼續密切留意相關情況，並會在需要時推出針對性措施以支援受重創的行業。

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業界對前景亦不樂觀。香港總商會在剛公布的《商業前景問卷調查》顯示，近 4 成會員對來年經濟狀況憂慮，中小企尤甚；香港經濟更需 1 至 2 年恢復至新冠肺炎疫情前水平。

香港總商會預計，明年首季是企業倒閉及失業高峰期，而失業率年今底將升至 7%；現在惟有等疫苗面世「打救」。

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