【疫市營商】賣「體驗」小店同樣適用 餐廳教客沖咖啡主打文青客源

新冠肺炎肆虐催生了多種新型的營商模式，有計劃明年年初開業的餐廳推出咖啡晚上工作坊為新店預熱，以體驗咖啡先一步網羅目標客群。

「Picky」擬定年初於油麻地東南樓藝術酒店 1 樓開業。餐廳負責人兼咖啡師 Jimmy Ho 說：「餐廳會主打 food art，主打文青客源，所以去年 5 月左右我們便先在同棟酒店的 5 樓開設咖啡工作坊，讓酒店住客和部分街客體驗咖啡樂趣，講述咖啡故事。餐廳開了後便會將整個『架步』搬回去餐廳。」

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▲ Picky 餐廳負責人兼咖啡師 Jimmy Ho 。

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Food art 追求精緻細膩，雖然看起來高檔但其實亦能「貼地」，就好像咖啡一樣。 Jimmy 指出昔日香港人對咖啡的形象定型，要像茶餐廳那種才叫「啡味」，然而隨著咖啡文化興起，大家都開始懂得飲 Latte、Cappuccino，對沖煮的方式開始有認識，咖啡工作坊會再進一步，教客人親自煮「手沖咖啡」，享受咖啡原味道。

手沖咖啡的特色是完全不加奶，利用嚴格的手法、獨特的器材來沖出原味。眼見新冠肺炎疫情爆發， Jimmy 索性在 11 月推出只服務 2 位客人的「故事夜啡堂」，時間限定在周六晚上 9 時至 11 時。他指出，疫情下港人壓力大，睇透過新活動讓客人放鬆療癒，選擇晚上開班除了遷就港人生活習慣外，亦是因為晚上飲咖啡是咖啡故事的一部分。

「故事夜啡堂」採用的咖啡豆都是國際評分較高的精品咖啡豆，咖啡因約只有 1 %，很適合放鬆。相對下連鎖咖啡店的咖啡廳大約 3%，茶餐廳大約 5至 6 %，太過提神便不適合了。

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▲ Food art 追求精緻細膩。

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Jimmy 指出，food art 非常著重「體驗」，在教對方如何沖煮手沖咖啡後，他會讓客人利用同樣的咖啡豆，同樣的程序去再沖同一杯咖啡，其間讓他們聞咖啡豆的香氣，達到最放鬆的體驗。他說：「手沖咖啡飲起來會有點像帶酸味的花茶，根據咖啡豆處理方法、產地，味道都會有所不同，例如水洗咖啡豆酸度普通偏高，口感則較乾淨，厭氧處理就會有發酵味。產地在肯亞多數酸度偏高，埃塞俄比亞多則有柑橘調，印尼就常有牧草、草藥味。但無論如何，沖出來的味道都肯定和連鎖咖啡店有極大分別，對未接觸過的人來說會是全新體驗，有時候有客人會問『有沒有不酸的手沖咖啡』，通常中淺程度烘焙的咖啡豆都會有酸味，而深烘培的話，在日本、香港都有幾間咖啡店做得很出色。」

▲ Jimmy 指出咖啡蘊含非常多不同的故事。

現時不少的新興咖啡廳都會提供手沖咖啡，Jimmy 坦言質素頗難保證，客人飲一杯自己沖泡的咖啡就會明白，例如味道更酸，可能便是沖的時候初期水速過快，咖啡的味道基本上分為酸、甜感和苦前後 3 個層次，如果是參加咖啡比賽，沖出苦澀感或者過酸便已經是失敗了，但係作為品飲者，個人口味才是最大的評分標準，說：「所以一個咖啡師應該多同客人溝通，了解客人喜好，沖煮出一杯最適合面前這位客人的咖啡。」

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