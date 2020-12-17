【救市攻略】疫情下企業宴會取消　台灣酒店推巴士・泳池微型派對盼維持收入

每年年底都是酒店業的旺季，但今年受新冠肺炎疫情影響，不少企業取消舉行宴會，酒店業也要出招求生。台灣酒店業看準一些企業仍會舉辦小型宴會，推出巴士、泳池的微型派對，以維持收入。

每年的年終宴會佔台灣 3 大酒店龍頭（晶華酒店、雲品國際及寒舍） 全年餐飲收入 10％，約 2 億台幣（約港幣 5,000 萬元）。雖然企業不敢舉辦大型宴會，但多數企業仍留有預算，改變獎勵方式，如將宴會由 1 場 800 枱變成 8 場 100 枱，或由各部門聚餐、分批員工旅遊。

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▲ 台灣酒店業看準一些企業仍會舉辦小型宴會，推出巴士、泳池的微型派對，以維持收入

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台灣酒店業看準企業宴會形式改變，紛紛推出不同形式的派對。晶華酒店推出巴士微型宴會、郵輪式宴會；寒舍則推出戶外宴會;雲品則將旗下宴會廳變成演唱會場地，並主打宴會微型化，聲言「一張枱都接」搶攻市場。

跟過去舉辦大型宴會不同，酒店只需負責烹調和出菜，如今轉攻微型宴會，規模縮小，因此由場地、燈光、餐飲、住宿甚至是活動，都要由酒店一手包辦。

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Photo：晶華酒店