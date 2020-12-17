HK-M 推摩羯座圖案Lv3口罩 獨立包裝售 $99/30個

香港口罩廠 HK-M 又推新星座口罩，今次是摩羯座。



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今次新推出的摩羯座口罩，同為 Level 3 和 3E >99%水平，售價也是 $99 盒，有 30 個獨立包裝口罩。不過今次改在門市發售，不再是網上預訂。但廠方現未公布發售日期。

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▲ HK-M 星座口罩 - 摩羯座

門市地址：旺角登打士街45號地下B號舖

營業時間：星期一至日 下午12點-晚上9點

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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