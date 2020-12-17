【消委會 5 星評級】港產終轉獨立包裝!理的 Level 3 口罩新版登場 售$85盒

福港藥房表示，搶先發售理的新版口罩。



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剛獲消委會 5 星評級的理的，香港製造的版本只提供非獨立包裝，如要朋友獨立包裝，只可以購買舊款的中國製版本。事實上，理的已準備推出新版的香港製造獨立包裝 Level 3 口罩。

今次新推出的香港製造 Level 3 口罩，為成人版本，一盒 30 個獨立包裝，跟中國製版本一樣。但注意此版轉用類似台灣 Z 摺的無痛彈性耳帶設計，不是傳統耳帶。現時新口罩已可預訂，預計下星期到貨。

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▲ 理的 Level 3 港產獨立裝口罩

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▲ 理的 Level 3 港產獨立裝口罩轉用無病耳帶

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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