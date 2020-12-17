【愈貴愈有市場？】減少依賴珠寶・貴價手袋　LV推定造香水56萬元起

貴價袋、珠寶已成為 Louis Vuitton (LV) 近年的關注重點，但品牌計劃將發展重心轉移至香水方面。繼 8 月推出售價最高達 85 萬元的 LV Volt 珠寶系列後，LV 最近宣布推出全新的香水度身定造服務，顧客需支付至少 6 萬歐元（約港幣 56 萬元）才能進行預訂。

香水定製服務預計明年 1 月推出，品牌會根據顧客「最喜歡的食物」、「最難忘的童年回憶」、「最討厭的香水」等問題的答案調製配方，約 1 年後會用繪有 Louis Vuitton 字母圖案花紋（Monogram）的皮革禮盒，將香水送到顧客手上。

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▲ LV 最近宣布將推出全新的香水定制服務，顧客需支付至少 6 萬歐元（約56萬港元）才能進行預訂

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LVMH 主席兼 執行長 Michael Burke 表示，當前只有展現出高端奢侈姿態的奢侈品牌才能保持增長，那些想要獲取所有不同階級消費者的品牌，都面對同樣情況。 事實上，這正是奢侈品牌要營造的品牌形象，強調擁有其產品能夠展現出跟他人不同的獨特品味，並劃分出區隔。 這解釋了以 LV 為代表的奢侈品牌即使在疫情期間加價，仍能吸引顧客購買。

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