【挑戰元祖市場】看準13億人市場　CoCo壹番屋印度賣日本味咖哩

印度被稱為「咖哩始祖」，而日本咖哩料理連鎖店 CoCo壹番屋（CoCo壱番屋）早前竟然敢「班門弄斧」，在印度開設首間分店，看準 13 億人口挑戰印度咖哩市場。品牌更計劃在 2030 年前在當地開設 30 間分店。

CoCo壹番屋印度分店以售賣日式咖哩為主，但考慮到印度多元的宗教文化，分店的菜單取消不少日本常見的豬肉、牛肉等食材，以雞肉、羊肉、素炸肉扒和蔬菜取代，配合印度人的飲食習慣；菜單上也新增不少專為印度市場準備的特色料理，如喜馬拉雅地區的傳統餃子 Momo。

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▲ 日本咖哩連鎖店 CoCo壹番屋 (CoCo壱番屋) 早前在印度新德里開設首間分店

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負責 CoCo壹番屋印度業務的營運長中村博亮表示，過去訪日印度人對 CoCo壹番屋咖哩讚賞不絕，讓他對於日式咖哩在印度市場十分有信心。他認為，日式咖哩與印度咖哩兩者的口味不同，他相信 CoCo壹番屋的咖哩應該智受到部分印度人歡迎。目前，CoCo壹番屋海外分店數目為 186 間，分布在 12 個國家。

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