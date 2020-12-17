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【就業市場】亞太重災區・兩類人最慘　勞工組織：今年流失8,100萬個職位

業界頭條 12:16 2020/12/17

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新冠肺炎疫情對全球勞工市場造成衝擊，國際勞工組織（ILO）表示，疫情至今已導致今年亞太地區流失 8,100 萬個職位，其中對婦女和年輕人的影響最大。

組織亞太地區主管 Chihoko Asada Miyakawa 表示，新冠肺炎疫情對亞太地區的勞動力市場造成沉重打擊，而許多國家的社會保障覆蓋率低、政府部門能力有限，難以協助企業和勞工渡過疫情。

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疫情至今已導致今年亞太地區流失 8,100 萬個工作機會，其中婦女和年輕人的影響最大

聖誕前公布第4輪抗疫基金？商會：政府應按受影響程度「落藥」見下頁

報告指出，跟新冠肺炎疫情爆發前相比，亞太地區就業率下跌 4.2％，其中女性和男性的就業率分別跌 4.6％ 及 4％，而年輕人就受到工時減少和失業影響。另外，亞太地區工作機會大減主要出現在南亞地區，組織預計今年當地工作機會將比疫情前減少近 5,000 萬個；相比之下，東亞地區今年將減少 1,600 萬個工作機會，東南亞地區將減少 1,400 萬個，太平洋島嶼地區將減少 50 萬個。

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Photo：pexels、Tareq Salahuddin

撰文 : 廖淑瑩

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