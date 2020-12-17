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【附購買連結】MediGATE Level 3 口罩 售 $58/50個

行內熱話 03:19 2020/12/17

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香港口罩廠 MediGATE 表示，正推出口罩優惠。
   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的 Level 3 口罩優惠包括:
 
1.50 隻盒裝 MediGATE Ultra-Guard 3 層口罩 ( 天際藍或白色 )
福袋價 HK$58 , 平均 $1.16 個

2.3 盒 50 隻裝 MediGATE Ultra-Guard 3 層口罩 ( 天際藍或白色 )
福袋價 HK$168 , 平均 $1.12 個

3.全新 「色彩」系列 MediGATE Ultra-Guard 3 層口罩 (10隻方便裝 , 八款顏色)
福袋價  $18/10 隻裝 , 買五送一 

此外，購物滿 $100，即時送 1 包聖誕限定款式 10 隻方便裝，多買多送。

【其他內容】 【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

MediGATE 口罩優惠

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【其他內容】 【附購買連結】3E 99%! 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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