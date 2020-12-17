【附優惠碼】台灣製藍鷹牌 N95 / 3D 口罩 特價售 $108/50個起

網店 Creatived Products Shop 表示，正特價發售各款藍鷹口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方指，藍鷹口罩剛減價，例如成人/小童 N95 4 層口罩減至 $160/50個，3D 三層口罩則售 $120/50 個。現時店方更進行限時 9 折優惠，只要在結賬時輸入優惠碼，即可即時再減。以 3D 三層口罩計，折後只售 $108 盒。

▲ 台灣製藍鷹牌 N95 / 3D 口罩特價

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優惠碼: JOEY (￼優惠至2020年12月17日23:59)

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此優惠不適用於買滿$600免運費活動內

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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