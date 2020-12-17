【附優惠詳情】一盒齊三色! Govek 聖誕口罩買一送一 全獨立包裝售 $24.5 盒

莎莎表示，現在各門市正以買一送一優惠發售 Govek 聖誕口罩。



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Govek 聖誕口罩分別有 4 款，分別為 : 十字繡(大人/中童/小童) 、 紅色聖誕(大人/中童/小童) 、 綠色聖誕和雪人，一盒已經有齊同系列 3 種設計口罩，可以日日轉款戴。口罩支援 Level 2 防護，一盒 15 個獨立包裝，售價為 $49，現時店方正進行一送一優惠，即平均只售 $24.5 盒。

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Govek口罩規格

款式:十字繡(大人/中童/小童) | 紅色聖誕(大人/中童/小童) | 綠色聖誕 (大人) | 雪人(中童/小童)

15個獨立包裝

符合ATSM Level 2 標準

過濾效率PFE ≥ 98%，BFE≥99%

STC(香港標準及檢定中心) 檢測認證

成人尺寸: 175mm x 95mm | 中童尺寸: 145mm x 90mm | 小童尺寸: 125mm x 90mm

售價: $49/盒 (再買1送1)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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