【疫市營商】疫情下化妝導師自有套生意經？自組團隊為公司未雨綢繆

▲ Mellen 曾為直銷行業做培訓

新冠肺炎疫情將近一年帶口罩已成習慣，雖然化妝品銷情大減，但不代表市民對化妝沒有需求，只是相應減少？化妝教師指疫情下不論化妝班與化妝造型生意有增長。

個人形象美學顧問及導師兼子悅形象教室創辦人周蕾蕾（Mellen）指，數年前加入商會開始擴大人際網絡，藉著商會人脈生意反有增長，自一個月開始聘請團隊幫助內部策劃和宣傳，續漸樹立子悅形象教室口碑。

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▲ 子悅形象教室創辦人周蕾蕾

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「我不怕失敗！雖然從事化妝行業過程中走得慢， 我是跌跌碰碰下走過來。」Mellen表示。

開設子悅形象教室教學 10 年的 Mellen，同時擔任國際健康總聯合會形象造型及化妝項目主席，及比賽擔任美妝教練及評審，近兩年間開始簽發國際認可證書，她專業資歷在化妝界得到一定肯定，學生報名接種而來。

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▲ 學生課堂上實踐所學

疫情下創新求變才是王道，Mellen不希望自己停留現狀，在化妝行業中發掘更多可能性，更以「不安份」形容自己。疫情影響下化妝生意減少，曾一度停止營業，她坦言：「疫情期間較難接單，當化妝同行接下生意，隨即在社交平台發佈喜悅；亦有部份同行想辨法求變抽身轉行，疫情期間曾停止營業，幸好接下零碎新娘化妝生意，現階段生意可繼續支持營運，我不捨得放棄化妝行業商會這個大平台。」

▲ 透過商會直播訪問增加宣傳機會

Mellen又說：「加入商會後拓展新客戶，因會友關係物色幕後策劃，透過商會直播訪問增加宣傳機會。當中最大轉變認識造型師及攝影師建立品牌，朋友成為強大團體。」當下嘗試投放廣告宣傳，正計劃推出「專業新娘化妝課程」優惠，吸引學生介紹和推廣，對業務前景依然樂觀。

▲ 曾為直銷行業做培訓

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