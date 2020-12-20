【疫市營商】疫市將軍澳開3000呎咖啡店　店主：有質素有誠意總會成功

▲ 新分店位於藍塘傲 12 號。

新冠肺炎肆虐，不少老闆都在疫情下默默守業，同時也有趁「疫市」經營成本稍低主動出擊，有咖啡店近日於將軍澳開設 3,000 呎分店，以各式特別設備帶來比賽級咖啡，推廣咖啡文化。

創辦於 2014 年「Urban Coffee Roaster」繼尖沙咀、銅鑼灣分店後，在 2020 年 12 月16 日於將軍澳藍塘傲開辦第三間分店，佔地 3,000 呎。為了讓客人有極致體驗，裝修費達至 7 位數。聯合創辦人歐祖華（Gary）指出疫情雖然令市道變差，但租金亦有相應下調，故決定繼續公司原本的發展計劃，開設新分店繼續做好品牌。

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▲ Urban Coffee Roaster 亦有提供各式美味食品。

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Urban Coffee Roaster 的室內設計都以工業風格為主，黃銅、實木、水洗石等設計給人一絲不苟的嚴格感覺，而這亦與 Gary 的咖啡理念不謀而合，新分店為了推廣咖啡文化，添購了各式特別設備，讓比賽級別的咖啡「落地」。

Gary 解釋：「在頂級咖啡比賽上，偶然會有選手將咖啡豆冷藏到一定溫度才進行研磨，讓變脆的咖啡磨得更易更均勻同時保留風味。新舖設有特製雪櫃專門將咖啡豆保存在攝氏 -18 度 和 -60 度。而另一個裝設則與牛奶有關，由於咖啡比賽不能夠加糖，要將味道控制得甜一點便要將牛奶分餾，蒸走水份。我們亦置備了同類裝置，務求讓客人嘗試箇中分別。」

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他指出近年隨著咖啡文化逐漸興起，港人對咖啡的了解愈見加深，為了滿足市場，新舖希望能夠行多一步，加入一些前衛的沖調技術，將比賽級的精品咖啡送到客人手上，笑言：「咖啡是很個人、很重視嘗試的。比賽級別的技術也未必代表每個人都會喜歡，但如果可以藉此引起客人的興趣，讓咖啡更加流行，我會非常高興。」

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▲ 品牌的各款皇牌食品。

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