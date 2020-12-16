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三星・Sony・Benz 落實參展！CES 2021明年 1 月網上舉行

業界頭條 19:15 2020/12/16

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大型實體展覽會展開無期，每年於美國拉斯維加斯舉行的 CES（消費電子展）早已決定於 2021 年於網上進行，並定於 1 月 11 日至 14 日於網上展開，預計有上千參展商並會有 15 萬參觀者。

CES 執行副總裁 Karen Chupka 於網上記者會上預計，今年的參展商會上千，而由於活動改到網上進行，預計與會者則會來自世界各地，總數會超過 15 萬人。參考 2020 年的實體 CES，當時的參展商達 4,419 家，與會者達 171,268 人。

除了直播環節可重複觀看外，主辦單位亦推出不同的 Live Chat 環節及直接與參展商對話的工具，希望增加更多廠商與參與者接觸機會，畢竟這個網上會議收 499 美元。

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主辦單位 CTA（Consumer Technology Association）執行長及總裁 Gary Shapiro 坦言，新冠肺炎疫情爆發，於 2020 年 3 月時已考慮將會議及展覧改到網上進行，當有挑戰是如何設計及選擇網上平台，最後找到微軟（ Microsoft ）為合作夥伴，他明言將活動改到網上要冒新的風險，而團隊亦要學習新技能。

Gary Shapiro 指出，今年首次全數碼形式舉辦活動，可以接觸全球更多參與者，甚至一些以往未能親身到場的人，在活動後亦會收集意見，不排除 2022 年推出實體及數碼混合的 CES。不過 Gary Shapiro 強調，要看新冠肺炎疫情及交通運輸等情況；談到展覽行業的發展，他強調業界要生存，而無論是主辦單位、參展商及參與者，大家都需要大家。

每年 CES 吸引了很多美國以外商家參展。

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記者會亦公布了今年參與 CES 的主要廠商名單，包括：三星 、 LG 、 Sony 、通用汽車（GM）及 Mercedes-Benz 等，主題演講亦邀得 Best Buy 執行長 Corie Barry 及 Verizon 執行長 Hans Vestberg 出席。

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Photo：Duncan Rawlinson、Netherlands Embassy

撰文 : 彭振濠

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