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【抗疫基金】聖誕前公布第4輪抗疫基金？商會：政府應按受影響程度「落藥」

業界頭條 20:26 2020/12/16

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特首林鄭月娥日前表示，政府計劃聖誕節前向立法會財務委員會申請注資防疫抗疫基金，支援受限制社交距離措施打擊最嚴重的行業。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，應按受影響行業輕重程度「對症下藥」。

劉達邦又指：「『保就業』計劃只得一半效果，包括沒有受新冠肺炎疫情影響行業也受惠，受影響行業又幫助不足。」他贊成新一輪防疫基金支援受新冠肺炎疫情打擊最嚴重的行業，政府對再續申請的人士不必再以審查和簡化申請程序，要不然得不償失。

【疫市營商】將有第4輪抗疫基金？ 食肆東主：見識政府防疫能力未必肯捱多年 ​​​​​​【見下頁】​

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

劉達邦又說：「新冠肺炎疫情不同行業受影響，而『傷勢』程度不一。現時本地遊又取消，旅遊業的僅餘兩至 3 成生意也沒有，餐飲業及旅遊業可謂『重傷』，以及經營卡拉OK和派對房間等娛樂場所，政府應按比例輕重『落藥』。」他透露，以各中小企成員的香港各界商會聯席預計明天登報，要求政府幫助打擊最嚴重的行業。

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請 一文看清受惠行業及申請方法​​​​​​【​見下頁

中小企企業聯合會會長麥美儀

中小企企業聯合會會長麥美儀認為：「過去防疫抗疫基金中，部份資助按店鋪面積獲批金額及具租金寬免，未知新一輪防疫抗疫基金資助內容會否作變動？而新一輪防疫抗疫基金應該幫助衍生行業或供應商，例如凍肉鋪等。」

對於企業的未來營商環境與前路，麥美儀又指：「12 月至 1 月通常是旺季，相信大部分中小企感到絕望。全球新冠肺炎疫情影響香港經濟，預期未來將會東主因欠租出現多宗訴訟案或申請破產，導致店鋪倒閉；大公司架構與客戶模式改變，會議轉到網上相對減少出差費用，為開源節流中小企選擇裁員，以及搬到面積細寫字樓或共享工作空間，一切待旅遊業回復正常，此時香港經濟才進入復甦階段。」

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撰文 : 鍾采餘

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