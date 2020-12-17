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【聖誕市道】聖誕餐・冬至促銷計劃夭折 海味商估計損失逾600萬元

業界頭條 14:13 2020/12/17

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新冠肺炎肆虐，香港晚上 6 時食肆禁止堂食，令高檔食店推出聖誕大餐及冬至團年的促銷計劃夭折，而受到最大傷害之一可數專營鮑參翅肚等高檔食材供應商。有公司批發商估計，今年將損失 600 萬元。

團年冬至只做散客整體生意急跌　盆菜店：復甦無期只能觀望見下頁

「百喜海味」專供應高檔食材予不同酒店酒樓、婚宴會所、賭船賭場等場合和商戶。該公司總裁鄺雪詠指出，新冠肺炎疫情之下今年已經訂少了貨：「我們主要是客戶其實是食肆餐廳，當他們的生意少了 8 成的時候，我們也要相應配合，故今年只訂了約去年兩成貨量，畢竟香港新冠肺炎確診數字一直無法清零，全行都非常謹慎。」

鄺雪詠指出禁堂食令下，海味失去了銷售渠道。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

接了定單，收了餐廳們的訂金後，政府卻宣布了禁堂食令，食材供應商如晴天霹靂。鄺雪詠估計，現在就連這兩成生意也做不了，既然餐廳知道沒晚市做，「撻訂」也不會繼續買。

她嘆道：「今次損失慘重，尤其我們買的部份貨是有季節性的，例如我們本身向 10 多間酒樓供應蠔，只是計他們都有 3 噸。估計今次損失大約會是 600 萬元左右。」

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撰文 : 陳文政

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