延期至明年 1 月後最終要取消! 香港電腦通訊節 2020 取消舉行

香港電腦商會表示，因應新冠肺炎疫情反彈，會方早前向參展商收集意見後，決定取消原定延至 2021 年 1 月 21 日至 24 日舉行的「香港電腦通訊節」。



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香港電腦商會指，取消展覽是一個非常艱難的決定，大會本已準備多項防疫措施，期望為大眾重啟展覽，同時協助業界中小企對抗經濟逆境。鑑於本地疫情狀況，為保障市民及參展商的安全，會方與各個持份者溝通及慎重考慮後，決定取消是次展覽。為此帶來任何不便，大會深感抱歉，同時感謝市民及展商體諒。

「香港電腦通訊節2021」暫定於 2021 年 8 月 20 至 23 日 假香港會議展覽中心舉行，歡迎各個科技品牌及廠商踴躍參與，重振本地經濟。

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早前香港電腦商會經已宣布，若展覽受疫情影響而需要取消，將按照所承諾的特別措施向所有全數已付款參與「香港電腦通訊節2020」的參展商安排退款，詳情如下：

1. 根據參展商已付金額，於收到其確認信 30 日內以支票形式退回 90% 參展費用；

2. 另外 10% 金額則用作「香港電腦通訊節2021」之參展費用折扣；

3. 會方將額外贈送多 10% 金額用作「香港電腦通訊節2021」之參展費用折扣。

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