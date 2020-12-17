【SME學堂】H&M放棄快時尚模式？推新品牌・主打會員訂閱制

快時尚（Fast Fashion）品牌 H&M 母公司 瑞典 Hennes & Mauritz ， 日前 宣布推出首個會員制品牌 Singular Society，新品牌以訂閱模式為基礎，並會 以成本價出售產品。

在會員制模式下，只有付費會員才可購買 Singular Society 的產品。基礎會員的每月費用為 95 瑞典克朗（約港幣 88 元），每月可購買 5 件產品。升級版會員每月可購買 25 件產品，但每月會費為 195 瑞典克朗 （約港幣 848 元）。 目前品牌網站中售賣的 105 件商品涵蓋了男女裝、家居用品和廚房用品等，主打簡約風的產品。

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▲ 目前品牌網站中售賣的 105 件商品涵蓋了男女裝、家居用品和廚房用品等，主打簡約風的產品

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品牌表示，將僅靠會費盈利，而非產品銷售所得，並希望以產品作為服務來提供的理念與消費者達成長期的合作關係。這不僅能緩解服飾品牌生產過剩的常見問題，公司還希望通過可持續、高品質的產品理念來引導消費者改變過度消費的問題。

▲ Singular Society僅在瑞典斯德哥爾摩開設旗艦店鋪，線上銷售範圍只限於歐洲地區

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成本價和會員制 的商業模式，跟美國會員制貨倉式超市 Costco 有些相似。只有會員才能消費、每個品類精選 SKU、商品價格低，這 3 大特性讓去年底在中國開設首家門店的 Costco 一炮而紅。

雖然 H&M 試圖走「簡約風」，但市場上有太多售賣類似簡約設計產品的品牌。 Singular Society 是否能在價格、產品風格及品質上以吸引消費者成為忠實會員仍是未知之數。

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Photo： Singular Society、 WiNG