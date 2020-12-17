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【SME學堂】H&M放棄快時尚模式？推新品牌・主打會員訂閱制

商管策略 10:01 2020/12/17

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快時尚（Fast Fashion）品牌 H&M 母公司瑞典 Hennes & Mauritz日前宣布推出首個會員制品牌 Singular Society，新品牌以訂閱模式為基礎，並會以成本價出售產品。

在會員制模式下，只有付費會員才可購買 Singular Society 的產品。基礎會員的每月費用為 95 瑞典克朗（約港幣 88 元），每月可購買 5 件產品。升級版會員每月可購買 25 件產品，但每月會費為 195 瑞典克朗 （約港幣 848 元）。目前品牌網站中售賣的 105 件商品涵蓋了男女裝、家居用品和廚房用品等，主打簡約風的產品。

70年歷史終不敵網絡 IKEA宜家家居停印紙本目錄見下頁

目前品牌網站中售賣的 105 件商品涵蓋了男女裝、家居用品和廚房用品等，主打簡約風的產品

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

品牌表示，將僅靠會費盈利，而非產品銷售所得，並希望以產品作為服務來提供的理念與消費者達成長期的合作關係。這不僅能緩解服飾品牌生產過剩的常見問題，公司還希望通過可持續、高品質的產品理念來引導消費者改變過度消費的問題。

Singular Society僅在瑞典斯德哥爾摩開設旗艦店鋪，線上銷售範圍只限於歐洲地區

疫情拖累收入大跌3分2！Furla美國子公司申請破產保護關直銷店轉網銷見下頁

成本價和會員制的商業模式，跟美國會員制貨倉式超市 Costco 有些相似。只有會員才能消費、每個品類精選 SKU、商品價格低，這 3 大特性讓去年底在中國開設首家門店的 Costco 一炮而紅。

雖然 H&M 試圖走「簡約風」，但市場上有太多售賣類似簡約設計產品的品牌。Singular Society 是否能在價格、產品風格及品質上以吸引消費者成為忠實會員仍是未知之數。

Microsoft進軍時裝界？Windows像素風聖誕醜冷衫竟賣斷市見下頁

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Photo：Singular Society、WiNG 

撰文 : 廖淑瑩

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