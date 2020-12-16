【黑白選擇】皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩新登場 售$65/30個

▲ 皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩

很久沒有推出新產品的香港口罩廠 Hygiene Mask 皓淨口罩表示，推出新口罩產品。



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今次推出的黑/白色口罩，為 Level 3 規格，可配合不同顏色的耳帶， 總共有 7 個耳帶顏色，包括:螢光橙/調皮粉/香芋紫/寶石藍/叢林綠/珍珠白/型爆黑。但注意每盒口罩只提供一種耳帶顏色，買家購買時需要選定。

▲ 皓淨 7 色耳帶 Level 3 口罩

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▲ 皓淨 7 色耳帶 Level 3 白色口罩

皓淨口罩規格

口罩顏色: 黑色 / 白色

耳帶顏色: 螢光橙/調皮粉/香芋紫/寶石藍/叢林綠/珍珠白/型爆黑

成人 ASTMLevel 3

非獨立包裝

每盒30片

售$130/2盒

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▲ 皓淨 7 色耳帶 Level 3 黑色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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