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限定版型格登場!便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

行內熱話 16:15 2020/12/16

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 荃心日韓藥房表示，正發售連便利妥官網仍未開賣的 3D 迷彩口罩。
   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

便利妥 3D 迷彩口罩設有成人 M 碼和成人 L 碼尺寸，前者一盒 20 個，提供粉藍色迷彩 10 個+灰綠色迷彩 10 個，後者則是綠色迷彩 20 個。售價方面，兩者同為 $65 盒。

便利妥 3D 迷彩口罩

【其他內容】日本製造KOWA三次元 3D 口罩創新低價 售成人/中童款現貨同售$23包

便利妥口罩規格

成人M碼：粉藍色迷彩10個+灰綠色迷彩 10個   尺寸：16.7 (W) x 14.3 (H) cm

成人L碼 ：綠色迷彩 20 個  尺寸：18.4 (W) x 16.6(H)

ASTM F2100-19 Level 2

歐盟EN14683:2019 + AC:2019Type IIR

BFE≥ 98%

PFE≥ 98%

獨立包裝

香港製造

售價:$65

 口罩購買連結<<<  

【其他內容】 【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

【其他內容】兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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