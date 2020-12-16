限定版型格搶先登場! 便利妥 3D 迷彩口罩 獨立包裝售$65/20個

荃心日韓藥房表示，正發售連便利妥官網仍未開賣的 3D 迷彩口罩。



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便利妥 3D 迷彩口罩設有成人 M 碼和成人 L 碼尺寸，前者一盒 20 個，提供粉藍色迷彩 10 個+灰綠色迷彩 10 個，後者則是綠色迷彩 20 個。售價方面，兩者同為 $65 盒。

▲ 便利妥 3D 迷彩口罩

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便利妥口罩規格

成人M碼：粉藍色迷彩10個+灰綠色迷彩 10個 尺寸：16.7 (W) x 14.3 (H) cm

成人L碼 ：綠色迷彩 20 個 尺寸：18.4 (W) x 16.6(H)

ASTM F2100-19 Level 2

歐盟EN14683:2019 + AC:2019Type IIR

BFE≥ 98%

PFE≥ 98%

獨立包裝

香港製造

售價:$65

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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