【香港製造】新人賓客用港貨變靚啲！港產手工婚禮特色口罩

一場新冠肺炎疫情，令不少婚禮被迫延期或取消。但仍有不少新人如期「行禮」，可是市場上未有為婚禮而設的口罩，有小店看準新人需求，因而推出人手製婚禮口罩，現每個星期至少收到 10 張訂單。

Yin Yin Mask 負責人 Velicia 表示，推出婚禮造型口罩主因是有親戚朋友婚禮，母親設計了一些口罩，當時她發現市場上未有太多婚禮造型口罩，新人「出門」時配戴的普通外科口罩又跟衣著格格不入，故 Velicia 便嘗試採購類似布料製作口罩，發現效果不錯，之後嘗試在 Instagram 上開設網店開「試水溫」。

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婚禮口罩推出後，銷量不錯。Velicia 透露，現時每個星期收到 10 至 15 張定單，而製作時間大約要 2 至 3 星期。相比起普通外科口罩，婚禮專用口罩的工序較多，因屬全手工製口罩，除了挑選合適布料也要用人手繡上不同圖案。Velicia 指，口罩製作時間連剪布每個大約要 20 至 30 分鐘，而她們的口罩採用 3 層設計，使用時可以放濾芯或外科口罩。

Yin Yin Mask 除了推出新人用的中 西式婚禮口罩，同時亦推出兄弟姊妹款式口罩，配合婚禮衣著。

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