【飲食業寒冬】疫情打擊！龍門冰室接連關閉3間分店 屯門店本周四結業

新冠肺炎疫情打擊本地飲食業，曾經有 8 間分店的龍門冰室（瓏門冰室），創辦人張俊傑在冰室 Facebook 專頁表示，受疫情及未能抽身管理問題影響，決定結束屯門店業務。計及在 10 月時結業的尖沙嘴瓏門 Cafe 及 瓏門冰室（紅磡分店），龍門冰室在 1 年內已關閉 3 間門店。

張俊傑表示，在 2012 年他跟胞姐在龍門居起家，當時生意不俗。之後龍門成功打出名堂，先後於九龍和港島開設分店。他續指，開分店固然是開心事，但隨之而來要面對店舖管理的問題，當時他在市區管理眾多分店，開始難以抽身管理屯門分店，加上今年的新冠肺炎疫情嚴重影響店舖生意，因此決定在本周四 (12月17日) 結業。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和早前在《商台》節目中表示，政府禁止食肆晚市堂食後，業界整體生意大幅下跌 7 至9 成，即使部分餐廳轉做外賣生意，也彌補不到損失。至於酒樓及婚宴場所等大型食肆，生意額更跌至零。他又指，新冠肺炎疫情下已有約 2,300 間食肆結業、數萬名員工失業，擔心年底前會再有近 1,000 間餐廳會停業或結業，亦會影響相關行業，如食品供應商等。

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Photo：龍門冰室