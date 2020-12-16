正版授權! 角落小夥伴 3D 四層圖案口罩 兩個可愛款式售 $85盒

網店 He She Baby 表示，正發售角落小夥伴 3D 四層口罩。



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▲ 角落小夥伴 3D 四層圖案口罩

【其他內容】日本製造KOWA三次元 3D 口罩創新低價 售成人/中童款現貨同售$23包

角落小夥伴口罩規格

-成人尺寸 : 11cm 闊x13cm 高

-兒童尺寸 : 10cm 闊 x 11.5 cm高(6-11歲)

-幼童尺寸 : 9 cm闊 x 9.8 cm高 (3-6歲)

-BFE 98%

-PFE 98%

-25個裝/盒

-獨立包裝

-中國製造

售價:$85

6 款口罩選擇

A. 藍色 (幼童)

B. 藍色 (兒童)

C. 藍色 (成人)

D. 淺粉紅色 (幼童)

E. 淺粉紅色 (兒童)

F. 淺粉紅色 (成人)

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2021/1月底到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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