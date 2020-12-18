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【管理Tips】禮勿亂送！同事交換禮物「中伏」隨時減人緣

商管策略 17:05 2020/12/18

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今年聖誕受新冠肺炎疫情影響，不少公司取消聚餐，但仍會跟同事交換禮物，促進士氣、聯繫感情。其實選擇禮物也有學問，稍一不慎隨時令自己在職場上的人緣大減。不受歡迎的辦公室交換禮物名單可能各有不同，但以下 5 件物品應該是送禮「大伏」：

（1）保暖杯／馬克杯

大家交換禮物都想買的禮物既男女合用，又夠實用，因此保暖杯或馬克杯就成為大熱首選。杯子這個選項本身沒甚麼問題，但問題在於太多人覺得它很好，以至很多時候，每次交換禮物都好像大家在交換杯子。杯子是耐用的物品，尤其是馬克杯，一個人平常最多只用到 2 至 3 個，因此杯子未必是交換禮物的選項。

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杯子是耐用的物品，尤其是馬克杯，一個人平常最多只用到 2 至 3 個，因此杯子未必是交換禮物的選項

（2）枱面月曆 / 記事簿

座枱月曆和記事簿本來是很有用的物品，且有些款式讓人愛不釋手。但它們之所以在交換禮物名單中變得不受歡迎的原因，一是現時很多人已改用電腦、電話記事，它們的必要性已減低；二是如果不計較款式，它是比較容易免費取得。如果要花錢買的，那自然是對款式比較有要求，而這類要求是很個人化，而在交換禮物中得到的座枱月曆與記事簿，未必是每個人喜歡的款式。

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現時很多人已改用電腦、電話記事，令桌曆和記事簿的必要性減低

（3）需要再行加工的半成品／植物／種子

有些同事會挑選一些獨一無二的禮物，所以會買那類需要對方自行加工的物品，例如皮製銀包的 DIY 材料包，需要自己先縫上才可以使用。但對大部分人來說，都會期望收到可以一開即用的現成品作為禮物，要自己加工的半成品好像是收到一份功課多於禮物，尤其那些不是自己擅長的項目。

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要自己加工的半成品好像是收到一份功課多於禮物，尤其那些不是自己擅長的項目

（4）有聖誕氣氛的擺設

用有聖誕氣氛的物品作交換禮物，就算東西再好，也會被誤會是缺乏誠意，像是沒時間、匆忙之下的選擇，對方收到後興奮度固然先打折扣，且這些東西只適合留在聖誕期間，過了節慶它還依然存在，就是過氣的東西，所以這類物品再好也只會用最多 1 星期。如果是擺設類的物品，更是「大伏」！現代人最缺乏時間和空間，如收到這類欠缺實用性的物品就要地方安置，並需不時打理，想起都覺累。

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這些東西只適合留在聖誕期間，過了節慶它還依然存在，就是過氣的東西，所以這類物品再好也只會用最多 1 星期

（5）任何大型物品

在辦公室交換禮品，不論是其麼物品，只要它的體積太大會讓對方造成不便。辦公室座位空間有限，禮物體積太大，根本無處安放，收到禮物的興奮度會因為要安置物品而急速下降。

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Photo：Dreamstime、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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