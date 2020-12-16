【疫市營商】1 杯咖啡要＄1400？破世界紀錄拍賣價咖啡豆　疫情有價有市

▲ 20克咖啡豆只夠做一次手沖咖啡。

新冠肺炎肆虐全球，全球咖啡比賽取消，連帶令本應不會流出市面、針對世界比賽所研發的極級咖啡豆，亦首次流出市面拍賣，結果大收旺場：成交價打破歷年紀錄，最高價的咖啡豆竟然 20 克便索價近港幣 1,400 元，即沖一杯咖啡成本價要 1,400 元以上。

餐廳「Picky」負責人兼咖啡師 Jimmy Ho 指出，新冠肺炎疫情令到全球咖啡比賽取消，連帶影響咖啡豆行業。他說：「要參加全球性比賽，首先要在地區賽勝出，例如我們需要先在香港贏了才能夠出國比賽。可以得到世界冠軍是莫大殊榮，為了贏或者蟬聯冠軍，參加者會做到好盡，甚至會投資咖啡田。」

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Jimmy 表示，世界賽的評審是飲了幾十年咖啡的老行專，甚麼口味都試過，用坊間買到的豆要贏極之困難，為了準備令夠讓評審驚喜的味道，咖啡師會和頂級咖啡莊園合作，圈起一塊地作獨立研究，投資額會達到幾十萬元，期間除了會和冠軍級烘培師合作，更會研究新的咖啡豆處理方法，連咖啡樹都會聘請專人每天照料，例如 10 條樹枝是最理想的狀態，當發現生第 11 條樹枝便要立即剪去，以免分枝搶去想培養的咖啡果實的營養。

▲ 於 Coffee Review 網站 獲 98 分評價的咖啡豆，在今年拍賣賣出了天價，每 20 克索價近1,400港元。

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Jimmy 表示，咖啡豆由專業機構評分，80 分以上才能叫作「精品咖啡」，分數達 90 分以上便開始變得非常昂貴，在市場上飲一杯 90 分咖啡已大約要港幣 150 至 200 元。

他解釋：「最頂級的豆自然是剛剛我所說的，冠軍咖啡師為自己比賽準備的咖啡豆。可是因為比賽取消，這些豆前所未有地流出市場並進行拍賣。在最近便有一種評分高達 98 分的咖啡豆被某台灣咖啡店投得，成交價是 20 克 5,000 元新台幣，即約港幣 1,377 元。20 克的咖啡粉只能做一次手沖咖啡，大概也就沖 200 至 300 毫升，超級貴。不過這種豆也不愁沒人買，畢竟不少人都有種『一世人怎也要試試世上最頂級咖啡』的心態，有價有市的。」

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