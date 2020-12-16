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【SME學堂】Apple親民價策略吸Fans　終極果粉成本：62 萬元

商管策略 14:17 2020/12/16

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蘋果 (Apple) 近年嘗試推出價格較為親民的產品，但仍被市場認為是高檔品牌。其實，要成為「終極果粉」，究竟要有多少財力才能做到？有媒體計數，若閣下想擁有由智能手機、電腦到無線耳機等「現役」全線產品，若全部購買需要花上 8 萬美元 (約62萬港元) 。

《CNN》報道，估計由新的 iPhone 12 開始買起，最貴的是 iPhone 12 Pro Max（1,099 美元）和 512 GB 的記憶體（300 美元），加上具有防盜功能的 AppleCare+，費用為 269 美元。若加購附有 MagSafe 的矽膠套（49 美元）和 MagSafe 無線充電器（39 美元），不包括額外的折扣，總共要 1,756 美元（約港幣 13,611 元） 。

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此外，《CNN》還為「終極果粉」計算了購買 MacBook、Apple Watch、iPod、AirPods Pro、HomePod 和 Apple TV 的費用。要成為蘋果忠實 fan 的費用直逼 8 萬美元，大約是 79,875.26 美元 （約港幣 62 萬元） 。

隨著智能手機市場開始飽和，iPhone 的出貨量也受到影響，因此蘋果改變其銷售策略。在 2018 年起，品牌開始細分產品和消費者，制定「分眾銷售」的策略。分別推出「平價 iPhone」和「旗艦 iPhone」，希望藉著這個策略，維持品牌獲利。

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Photo：Apple

撰文 : 廖淑瑩

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