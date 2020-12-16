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【日本疫情】被 Working Holiday？日本允許滯留外國人做兼職增勞動力

業界頭條 13:09 2020/12/16

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新冠肺炎疫情在日本愈來愈嚴重，不少外國人滯留當地無法回國。鑒於因疫情未能回國的外國人數逐漸增加，為加快改善外國人勞動的環境，日本政府日前破例允許沒有工作資格外國人在當地做兼職。

繼日本政府早前允許外國實習生「轉行」工作後，日本政府再次放寬外國人在當地工作的規定，破例允許因疫情影響而滯留日本、生活無以為繼的外國人，可以兼職方式參與工作，但每星期工作時間不得超過 28 小時，上述政策自 12 月開始實施。

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不過對於日本政府放寬外國人工作資格，日本神戶大學教授齊藤善久認為，日本政府若以人道的觀點採取對策，需一視同仁，不應該以失去收入、時間和停留資格來劃分。他也認為，東京政府的應對策略遲緩，建議對具有勞動能力和意願的人，能夠進一步放寬他們在日本工作的資格。

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Photo：pexels、shutterstock、Andrew K. Smith、Tony@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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