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殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩新登場

行內熱話 03:07 2020/12/16

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C-Force潔動力殺毒口罩

C-Force 潔動力表示，正式推出 Curie 殺毒口罩。
   
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C-Force 潔動力指，逆境自強的香港科學家就發明咗一項專利 Curie 技術，利用新冠病毒、病毒及細菌帶強負極性 的特質，在口罩內細緻纖維間建立高耐久性及高強度正極離子結構 。藉正負相吸的原理，首先能攔截及阻隔帶負極的細菌及病毒，而在高強度正極相吸的過程中同時能撕裂細菌和病毒的包膜繼而殺滅，避免口罩二次感染。

C-Force 潔動力正是採用 Curie 技術製造的口罩，殺滅新冠病毒(COVID-19)>99%，殺滅流感病毒率(H3N2)/金黃葡萄球菌率/細菌>99%。此外，C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩亦提供 LEVEL 3 和 PFE/BFE>99% 的防護力。

Curie 殺毒口罩原理

【其他內容】兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

C-Force潔動力殺毒口罩

潔動力 - C-Force 口罩規格 

ASTM F2100/2010 LEVEL 3

EN14863 TYPE II R

PFE,BFE,VFE>99%

殺滅 新冠病毒(COVID-19) > 99%

殺滅 流感病毒(H3N2)/金黃葡萄球菌/細菌> 99%

17x9.5cm

每包 7 片獨立裝

香港科研 多間權威機構認證 信心保證

美國及香港專利技術

100%香港製造

5年保存期

售價:249 (6 包)

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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