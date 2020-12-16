節日一次過一盒買晒! 衛家聖誕新年特別版 Lv3 口罩 獨立包裝售 $68/30個

香港口罩廠衛家表示，正限量發售 ES99 節日特別版口罩。



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近日多間香港口罩廠印推出聖誕口罩，但衛家卻在 ES99 節日特別版口罩中，除提供聖誕風格口罩外，更加入農曆新年福字口罩，讓買家只需購買一盒口罩，即可用足整個聖誕+農曆新年。此口罩一盒 30 個，為成人 Level 3 規格，售價為 $68 盒。

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▲ 衛家 ES99 節日特別版口罩

衛家口罩規格：

ASTM Level 3

BFE, PFE & VFE > 99%

耳帶：橡筋耳繩

顏色：6款印花圖案

尺寸：175mm X 95mm (+/- 5mm)

產品數量：30片 (獨立包裝)

售價:$68

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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