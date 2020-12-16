消息 : 禁堂食兩人限聚令將延至元旦 第 4 輪防疫抗疫基金或推出

由於香港出現第 4 波疫情，所以政府早前收緊防疫措施，但因為香港確診數字仍然處於高位，所以消息指，政府傾向將現有防疫措施延至元旦。



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現時香港正執行的防疫措施將於 12 月 23 日屆滿，包括 : 食肆晚上禁堂食、兩人限聚令、關閉所有體育處所、卡拉OK、美容院、酒吧等等。

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此外，由於現時的防疫措施對食肆和需關閉的處所影響更大，所以有消息指，立法會下周一審議的第 4 輪防疫抗疫基金，將限制支援上述處所，希望可以幫助相關業界人士。

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