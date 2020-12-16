日本製造KOWA三次元 3D 口罩創新低價 售成人/中童款現貨同售$23包

荃心日韓藥房表示，新版日本製 KOWA 三次元口罩少量現貨到送到門市。



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此日本製 KOWA 三次元口罩採用新包裝，它提供 3E>99% 防護，舊版的 5 層設計改為 現在的 4 層 (熔噴布改為單層)，舊版的銀離子殺菌層則改為天然提煉兒茶素。

KOWA 三次元 3D 口罩售價為 $23/5個，有成人中碼和細碼選擇，於荃心日韓藥房門市發售。

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▲ KOWA三次元口罩

地址:荃灣眾安街47號地舖

查詢電話 : 24666593 / 53258812 (whatsApp only)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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