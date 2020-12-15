【附購買連結】消委會 5 星滿分口罩! 肯納絲 Canuxi 港產口罩售$50/50個起

消委會最新一次口罩測試出爐，結果有人喜歡有人愁。當中口罩老牌肯納絲 Canuxi 的 Level 1 港產口罩，在此測試報告中獲最高的 5 星評分。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，在今次消委會口罩測試中，其中肯納絲 Canuxi 香港製 - 外科耳掛式口罩 ASTM Level 1 是其中一個檢測產品，並在不同過濾效能上通過測試，總評分獲滿分 5 分。

現時廠方正推出聖誕優惠，此口罩的 2 盒套裝售 $100，即平均只是 $50/50 個，售完即止。

但注意此口罩只是 ASTM Level 1 水平，未必滿足高要求的用戶需要。

【其他內容】兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

▲ 肯納絲Canuxi獲消委會最高評分

Canuxi 口罩規格

- ASTM F2100-19 Level I

- 細菌過濾率BFE≧99%

- 微粒子過濾率PFE≧99%

- 成人尺寸

- 一盒50個



售價 $100/2盒



口罩購買連結 <<

【其他內容】 終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣 售$18包起



【其他內容】【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】