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【管理Tips】請年假送至親最後一程都要解釋？人事顧問：謹慎處理改善員工關係

商管策略 12:15 2020/12/16

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最近社交媒體 Facebook 群組上傳帖文，內容是打工仔網上抱怨聲稱向公司請 1 日年假（Annual Leave）陪爸爸送爺爺最後一程 ，因公司需在請假申請表上列明爺爺死因，發文者感到僱主太過分。有人事顧問認為，帖文所指非慣常公司處理手法，屬員工私隱有權不答。

員工遇白事感到不開心或較平時敏感，公司應該如何跟進較合適？毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，新冠肺炎疫情期間公司，難免份外擔心同事會否接觸確診人士，若公司詢問死因目的是基於保障全公司同事安全，在這前提下問員工「不是新冠肺炎過身的嗎？」較合理；否則，再追問下去有冒犯之意，因員工私隱有權不答。 

【管理Tips】取普通職員300倍人工值得嗎？ 3大原因令企業CEO成高薪職位見下頁】 

毅知顧問公司董事總經理周綺萍

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

內文提及後續發展，員工接著反問公司班原因， 公司回覆「如果係突然死，驚會影響我工作做錯嘢，要我放多幾日 NPL（無薪假）！」。周綺萍又說，員工應該自行判斷放假日數，但明白親人過世員工難免心情不好，如上述公司這樣跟進則欠缺人情味，令員工反感，這不是慣常做法。她解釋：「在公司立場，一般公司跟進處理員工白事，只要員工在申請表交代『送親人一程』，並非如帖文所述，若真有其事此舉會破壞公司和員工關係。」

【管理Tips】離職日子做好交接有學問 做好4件事霸氣或優雅地離開​​​​​​見下頁】​ 

公司應該如何跟進較合適？人事顧問認為公司處理員工白事可注意 3 點：

（1）讓「較圓滑」的同事跟進員工白事：員工難免心情不好，這期間較敏感，尋找懂得關心同事跟進較合適；
（2） 公司應考慮如何跟進才作行動：若公司員工接觸確診患者，可試「不是新冠肺炎過身的嗎？」答案不是，則無須追問下去因員工私隱有權不答；
（3）在員工艱難時期得到諒解，公司可放「恩恤假」：同事因白事請假，公司可允許請多於一日假期。

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Photo：Pexels、Justin Henry

撰文 : 鍾采餘

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