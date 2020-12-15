兩巨頭口罩表現不理想? HKTV Mall、屈臣氏即時回應消委會口罩測試報告

近日消委會就測試市面上 30 款口罩，當中發現部分口罩未及聲稱標準，有部分更含病菌量過高 (報告詳情按此)。當中屈臣氏 WatsMask 和 HKTVmall 同樣對消委會口罩報告作回應。



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屈臣氏: 口罩經 3 查 9 檢

屈臣氏口罩 WatsMask 舉行網上記者會回應「消委會 30 款口罩測試報告」，品牌實業飲品製造總經理（市務及業務策劃）蕭健敏表示歡迎及讚賞消委會進行是次口罩測試外，也提到屈臣氏口罩 WatsMask 製作強調「3 查 9 檢」，會以多方面監控口罩生產質素。

屈臣氏實業飲品製造總經理（市務及業務策劃）蕭健敏表示，屈臣氏口罩 WatsMask 由今年 3 月開始確定製作，務求為港人提供高質素口罩，好好防疫。當中除取得香港品質保證局 ISO 13485:2016 認證、ISO 14644 無塵車間認證外，也強調「3 查 9 檢」，以多方面監控口罩生產質素，當中包括：第 1 查的原材料供應質控；第 2 查的全方位生產線監察；以及第 3 查的運輸零售點衛生指引，且定期進行 9 項口罩品質檢定。

蕭健敏提到，品牌歡迎及讚賞消委會進行是次口罩測試，會密切跟進會方提出的兩項建議，包括需對產品標籤資料再作修改，以及應把使用說明提出之建議及注意事項更為具體化。不過，品牌則提不認同消委會所提的合成血穿透測試結果，原因是當收到會方測試報告後，已隨即安排會方所用之同一間實驗室，並用回與測試口罩相同的同一批次產品，再進行相同檢測，而結果發現該批次的口罩是合乎 ASTM Level 3 標準外，亦與以往多次檢測結果吻合。

同時，品牌也另外委託 3 間本港獨立專業檢測機構，就以上同一批次產品再作測試，當中均證明此批次產品是符合 ASTM Level 3 標準。

▲ WatsMask 製作強調「3 查 9 檢」

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HKTVmall : 口罩通過 SGS 測試

對於消費者委員會今日就HKTVmall口罩發表的測試報告，廠方有以下補充：

1. HKTVmall 成人口罩的售價應為 $65 (30片)，面層物料為淺綠色；

2. 就合成血穿透測試的結果，與廠方於今年 4 月及 11 月透過 SGS 進行的測試有頗大出入。4 月時廠方為 32 個樣本進行測試，當中 31 個樣本通過測試；而 11 月進行了共 96 個樣本測試，測試結果為當中 89 個均通過測試。

以上述的口罩，均為消委會用作測試口罩的相同及同一批次物料。而此項測試，一般以 32 個口罩為測試單位，當中 29 個樣本通過測試即為合格通過測試。

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▲ HKTV Mall 口罩通過 SGS 測試

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