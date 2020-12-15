【時代的眼淚？】赤柱藍屋月底結業　經典港產片取景餐廳何去何從

香港不少餐廳及冰室裝潢別具特色，通常成為港產片電影取景地點，當電影播放成功造就話題，吸引粉絲慕名而來之餘，也成為大眾常來熱點。近日香港三級歷史建築物，位於赤柱的《星月童話》電影取景 The Boathouse 餐廳宣布將 12 月 27 日正式結業。

張國榮與日本影星常盤貴子合演《星月童話》經典場景之一、有「赤柱藍屋」之稱的 The Boathouse 餐廳建築物原來有 69 年歷史，亦是香港三級歷史建築物。建築物歐式建築特色獨特的陽台設計，加上藍色油漆份外搶眼；餐廳以航海為主調，主打西餐及海鮮菜色。

【時代的眼淚？】香港首間日本書書店明年1月結業 智源書局開業逾70年難敵疫情【見下頁】

▲ The Boathouse 餐廳《星月童話》經典場景之一。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

事實上，數年前城市規劃委員正考慮將餐廳改酒店，而今年 2 月曾經過翻新一變黃色外牆重新開業，最近宣布 12 月 27 日結業，記者致電查詢店員稱當日5時最後截單時間，有興趣朋友務必要把握機會。

除此以外，香港不少餐廳及冰室成為港產片取景地點，懷舊裝潢回到舊時香港，當中周星馳《食神》電影中，周星馳與谷德昭爭奪食神寶座對決比試在珍寶海鮮舫取景，港府正計劃活化珍寶海鮮舫曾在今年3月暫停營業。

▲ 《PTU》電影中警察機動部隊選擇到冰室吃宵夜，2019 年末結業的中國冰室。

【香港製造】《海虎》出網劇再拍大電影 主筆：說服投資者一關最難過【見下頁】

還有，2019 年末結業的中國冰室。在港產電影《PTU》中，警察機動部隊選擇到冰室吃宵夜。另外，位於灣仔檀島咖啡餅店就是。張學友與湯唯合演的 《月滿軒尼詩》經常出現在檀島咖啡餅店，當中招牌檀島酥皮蛋撻享負成名，檀島咖啡餅店仍然屹立灣仔。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：leslie-star.com、Alex Chen＠flickr、avjet@YouTube