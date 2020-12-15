【內附完整清單圖片】 消委會推介 10 款獲滿分口罩 當中 5 款是香港製造 最平售 $1.2 一個

近日消委會就測試市面上 30 款口罩，當中發現其中 29 款口罩達 ASTM F2100 Level 1 要求，即平均細菌過濾效率 BFE 及平均顆粒過濾效率 PFE 均達 95% 以上 (報告詳情按此)。當中其中 10 款更獲總分 5 分評價，究竟邊 10 款口罩的表現最佳呢?



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消委會 10 款被評為滿分的口罩詳情：

1.AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks (香港製造)

支援 ASTM F2100-2019 Level 1 售價 $109/50個

2.肯納絲外科耳掛式口罩 (香港製造)

支援 ASTM F2100-19 Level 1 售價 $138/50個

3.盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝 (中國製造)

支援 ASTM F2100-19 Level 2EN 14683:2014 售價 $168/50個

4.萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99) (香港製造)

支援ASTM F2100 Level 2 售價 $99/30 個

5.理的外科手術口罩-大碼 (香港製造)

支援 ASTM F2100-11 Level 3 EN 14683 Type IIR 售價 $200/50個

6.Protector Face Mask (中國製造)

沒有提供防護規格 售價 $119/30個

7.詩樂氏三層過濾口罩（一次性） (中國製造)

沒有提供防護規格 售價 $120/30個



8.EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E) (中國製造)

沒有提供防護規格 售價 $98/50個

9.Topvalu 一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask (中國製造)

沒有提供防護規格 售價 $30/10個

10.E+Plus Hygiene Face Mask (沒有提供產地)

符合國際標準 售價 $150/50個

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注意消委會報告的口罩售價比現時市價為高，例如肯納絲口罩現售 $60/50，平均售 $1.2/個，理的外科手術口罩現則售 $130/50個，平均售 $2.6/個，建議大家到零售商格價後才購買。

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