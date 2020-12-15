香港海關:一款中國外科口罩細菌含量超 22 倍 市民應馬上停用

香港海關今日（十二月十五日）表示，呼籲市民馬上停用一款外科口罩，因為經測試後，顯示該款口罩的含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。商戶如有出售，亦應立即下架。



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海關早前接獲轉介，指市場上有懷疑不安全的口罩出售。海關其後在市場上購買的外科口罩樣本作安全檢測。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款外科口罩樣本的細菌菌落總數，超出標準上限約二十二點六倍，涉嫌違反《條例》。



有關的口罩為十片袋裝，售價為 $90，是海關人員於北角一間家品零售店試購所得。經調查後，海關其後在同一集團三間分別位於北角、將軍澳和荃灣的店鋪檢獲共七十四片同款口罩，包括七包十片袋裝和四個分拆出售的口罩。初步調查顯示，涉案外科口罩由該商戶從內地進口。



除涉事的家品零售店外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。該家品零售集團由一名六十二歲男子單獨經營，他已被海關拘捕，正保釋候查。



海關將進一步檢測涉事的外科口罩，以確定含菌種類。此外，海關亦正跟進相關機構就其他懷疑涉及虛假效能聲稱外科口罩的轉介，如發現違反《商品說明條例》的情況，會立即採取行動。

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▲ 涉事的口罩圖片

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