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【疫市營商】將有第4輪防疫抗疫基金？ 食肆東主：見識政府防疫能力未必肯捱多年 

業界頭條 13:34 2020/12/15

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新冠肺炎肆虐，特首林鄭月娥宣布在聖誕前向財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金，有食店東主嘆息不少飲食業行家都對政府失去信心，未必肯挨多一年，年尾寧願索性結業。

公和荳品廠董事蘇意霞指出，臨近 2020 年年尾，不少食肆行家開始埋數，要看今年蝕了多少。她說：「就算政府有第四輪抗疫基金又怎樣？申請了的話要承諾不解僱員工，新冠肺炎疫情下經營壓力很大的。就算有疫苗，直到有群體免疫差不多要等 1 年，即是申請之後要好像今年般捱多年？」

快速測試棒需求增競爭激烈　代理商設一條龍服務搶市場見下頁

部分飲食業對政府抗疫及補助措施已失去信心。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

蘇意霞指出，經過 4 波新冠肺炎疫情爆發，行家不會再對政府有幻想，現在就是在不停「輪迴」，亦清晰明白到確診數是不會歸零。她直言，如果申請了第 4 輪防疫抗疫基金，下一年又好像今年般限聚令時收時放，生意沒可能做下去，說：「現在失業的飲食從業員都難找工作，老闆怕請了人之後又突然收緊限聚令，未來會不會下午 3  點後便禁堂食無人知。遠的不說，聖誕節不少高檔餐廳要訂高級食材，全都是空運的，我有朋友就這樣訂完貨後進退兩難。現在政府說想幫手，老闆都不敢搏。」

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撰文 : 陳文政

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