【附報告連結】消委會口罩測試:30 款口罩絕大部分達 Level 1 要求 3 款口罩含菌量超標準

第 4 波新冠肺炎疫情肆虐，相信不少市民會再大手購買口罩備用，而消委會近來就測試市面上 30 款口罩，當中發現其中 29 款口罩達 ASTM F2100 Level 1 要求，即平均細菌過濾效率 BFE 及平均顆粒過濾效率 PFE 均達 95% 以上，讓大家可以放心使用。



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測試口罩平均售價 HK$2 至 HK$9

消委會近來測試市面上 30 款口罩，每個口罩平均售價介乎 HK$2 至 HK$9 之間，至於測試項目會涵蓋平均細菌過濾效率 BFE、平均顆粒過濾效率 PFE、壓力差及合成血穿透等測試外，也會參考歐盟口罩標準 EN 14683:2019 及中國國家標準 GB19083-2010《醫用防護口罩技術要求》，加入含菌量測試及耳帶測試。

29 款均達 ASTM F2100 Level 1 要求

平均細菌過濾效率 BFE 及平均顆粒過濾效率 PFE 測試方面，30 款口罩之中，有 29 款均達 ASTM F2100 Level 1 要求，即平均細菌過濾效率 BFE 及平均顆粒過濾效率 PFE 均達 95% 以上，BFE 數據較高的的是 V Care Mask、便利妥、Bethreis、保為康、萊潔及 Shield+ 出品；BFE 數據較低的是 Prefetta、Tempo 及 Fresh 的出品，尤其 Prefetta 一款的 BEF 數據只介乎 95.8% 至 96.5%，比聲稱的 99% 為低。

5 款口罩 PFE 數據較高

PFE 數據較高的是 Protector、Topvalu、Bethreis、詩樂氏及 E+Plus 出品；PFE 數據較低的是 Prefetta 的出品，得出之測試數據只達 86.64%，比聲稱的 99% 為低外，也低於 ASTM F2100 Level 1 要求。

3 款口罩含菌量超歐盟要求

其他消費者會留意的口罩規格數據，就是含菌量及耳帶。測試的 30 款口罩中，大部分都低於歐盟 EN 14683 的限量 30，表現滿意，唯獨 Artec Med﹑Pure Living 及保為康這 3 款口罩的含菌量是超出歐盟要求。而在耳帶測試上，有 11 款型號的最少 1 個樣本的耳帶是在少於 10N 的拉力下斷裂，亦另有 5 款型號的全部 4 個樣本的測試數據是低於 10N，即是在戴上或除下口罩的過程中會較易弄斷。當中包括 7-Eleven、Fresh、愛的家、HKTVmall、Tempo 的出品。

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佩戴口罩小貼士

衛生署表示，新冠肺炎跟常見上呼吸道感染一樣，主要經飛沫傳播，故佩戴口罩可保護自己，降低被病毒傳染的機會外，也可避免播毒。以下為佩戴口罩小知識讓大家參考。

佩戴前

應以梘液及清水徹底洗手，或以酒精搓手液潔手。

佩戴步驟

先按產品說辨別口罩前後及上下方向。一般而言帶顏色一面向外、有金屬或膠條的一邊向上。如口罩兩面同色，就是摺紋向下的一面向外。

拉開口罩後，使其完全覆蓋口、鼻及下巴。

把耳帶箍着耳朵。如使用綁帶式田罩，就將耳帶繫於頭頂及頸後。

將口罩上的金屬或膠條沿鼻樑兩例按壓，使其緊貼面部。只遮口不遮鼻是為錯誤戴口罩的。

戴上後

盡量不用手接觸口罩。

如感覺口罩已沾濕就應脫下，並於清潔雙手後換上新口罩。而已使用的口罩就不應重用。

除下口罩

除下口罩時避免接觸口罩向外部分。

除下的口罩不要隨處亂放，又或者放到衣袋留起重用。

脫下口罩後，應盡快將之丟進有蓋垃圾桶及洗手。

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