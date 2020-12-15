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盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

行內熱話 04:10 2020/12/15

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盾牌純白色口罩

盾牌表示，新推出 Pure 純白色 Level 2 成人口罩。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示， Pure 純白色 Level 2 口罩有以下特點:

1.純白口罩材料，完全沒有顏色染料，安全衛生

2.模仿布質口罩材料，柔軟舒適，避免敏感

3.特別闊 6mm 耳繩柔軟材料，保證不耳痛

4.兩側弧形壓邊設計，增加兩邊面額密封能力，避免大部分口罩兩側漏氣缺點

廠方亦此口罩特別適合容易皮膚敏感、濕疹等人士使用。新口罩在門市和官網有售。

盾牌純白色口罩

售價:
$100/盒50片獨立包裝
$25/小盒10片獨立包裝
$3/1片散賣

 口罩購買連結 <<

【其他內容】 終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣 售$18包起

盾牌純白色口罩 "> 盾牌純白色口罩

【其他內容】【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

盾牌純白色口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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