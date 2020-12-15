盾牌推 Pure 純白色 Level 2 口罩 獨立包裝售 $100/50個

▲ 盾牌純白色口罩

盾牌表示，新推出 Pure 純白色 Level 2 成人口罩。



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廠方表示， Pure 純白色 Level 2 口罩有以下特點:

1.純白口罩材料，完全沒有顏色染料，安全衛生

2.模仿布質口罩材料，柔軟舒適，避免敏感

3.特別闊 6mm 耳繩柔軟材料，保證不耳痛

4.兩側弧形壓邊設計，增加兩邊面額密封能力，避免大部分口罩兩側漏氣缺點

廠方亦此口罩特別適合容易皮膚敏感、濕疹等人士使用。新口罩在門市和官網有售。

▲ 盾牌純白色口罩

售價:

$100/盒50片獨立包裝

$25/小盒10片獨立包裝

$3/1片散賣

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▲ 盾牌純白色口罩 "> ▲ 盾牌純白色口罩

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▲ 盾牌純白色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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