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【附購買連結】3E 99% 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個

行內熱話 03:52 2020/12/15

分享：

網店 ozonestore 正發售日本白元快適口罩新版。
   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日本白元口罩除有 30 個版本外，其實還有另一個較新款的 40 個裝。防護規格方面，新版跟舊版一樣是 VFE BFE PFE 99%，亦設有成人和中童尺寸，它更採用 6mm 闊耳帶，不易耳痛。這款日本白元快適口罩一盒 40 個，售 $89，跟 30 個裝的市價相若。

日本白元快適口罩

白元快適口罩規格

-16.5cm/14.5cm 
-40枚
-VFE BFE PFE 99%
-中國製造

售價:$89

日本白元快適口罩

 口罩購買連結 成人<<

 口罩購買連結 中童<<

【其他內容】 終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣 售$18包起

日本白元快適口罩 "> 日本白元快適口罩



【其他內容】【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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