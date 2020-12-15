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何栢良料明年初確診數字回落機會低 籲「社交戒嚴」必須口罩不離面

行內熱話 01:00 2020/12/15

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港大感染及傳染病中心總監何栢良早前於電台節目表示不看好有關情況。他預料源頭不明個案會在高位持續一段長時間，明年初大幅回落至單位數的機會低。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，預計源頭不明個案會在高位持續一段長時間，明年前大幅回落至單位數的機會低，因此呼籲市民應採取「社交戒嚴」措施，即口罩不離面，外出不除下口罩吃東西及吸煙。另外，他認為現時處理疫情關鍵問題不在於防疫措施是否有「加辣」空間，而是不少市民繼續外出聚會，間中亦有人除下口罩拍照，因此認為政府應是「加辣」執法，且執法取態應當一致。如見到違規情況就需執法，不執法的話，怎樣收緊防疫措施都為紙上談兵。

對於最快下月將有新冠疫苗抵港一事，何栢良表示當中肯定是好消息，因內地滅活疫苗研發技術可謂領先全球，預料首先供港的會是北京科興滅活疫苗。雖暫時未有這款疫苗的第 3 期臨床研究數據，但相信再過數星期會有相關數據公布，因此建議市民應以科學角度考慮是否接種疫苗，勿將接種安排「政治化」。

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撰文 : 蘇家華

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