【好人好事】明哥「北河同行」義工齊向無家者送暖 獲有心人捐贈 130 件厚褸

受冬季季候風影響下，今周起本港氣溫顯著下降。有好心人向由「深水埗明哥」創辦的「北河同行」捐贈厚褸，由一眾義工在日前天氣轉冷時，派發給多區的無家者，為大家送上溫暖、度過寒冬。



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即使 12 月經已轉冷，經常派飯給弱勢社群的「深水埗明哥」陳灼明所創辦的食店「北河同行」依然一如既往，在周六分兩隊服務深水埗基層。義工團隊除了向附近的獨居長者逐家逐戶派發超過 100 盒飯盒，更會親自把 150 個飯盒送到附近無家者的手中。在疫情肆虐的情況下，北河同行亦特意為義工增添不少防護裝備，確保衛生及安全。

除了關顧深水埗的弱勢社群外，「北河同行」及義工團隊一直都有留意其他地區的無家者狀況及需要。「北河同行」在 Facebook 上分享，早前受到有心人陳先生捐贈的 130 件厚褸，明哥連同「北河同行」團隊昨日已將物資分別送到各區轉贈無家者，當中包括觀塘碼頭，油麻地梁顯利，長沙灣李鄭屋及尖沙咀文化中心，直至接近凌晨方結束派發。

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