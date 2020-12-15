廣州海芯晶片廠動工數月即爛尾停擺？ 曾稱可年產 50 萬晶片

因中美角力，近來中國加強晶片發展，更造成一股熱潮，不過隨之而來亦有種種爛尾爆煲傳聞。近日中國半導體業界人士透露，廣州南沙的海芯 12 吋晶圓廠項目，近日已陷入停擺，海芯暫未作出回應。



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據內地媒體報道， 廣州南沙經濟技術開發區規劃和自然資源局今年 2 月公開掛牌出讓一處國有建地使用權，要求競買人在競得土地後須以 IDM（垂直整合製造）模式建設 8 吋、12 吋晶圓及晶片的生產線，最終由海芯得標，意味該項目由官方以優惠價提供土地。

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海芯得標之後，今年 3 月高調動工，當時舉行中國區總部及集成電路研發生產基地項目開工儀式，中芯國際創辦人張汝京也參加了儀式，並擔任項目顧問一職。據海芯公司介紹，該項目預計建成完成後，將生產功率器件、MOSFET、IGBT、數模混合、微機電、單片機等產品，以及年產 50 萬片晶片，包括 8 吋晶片 42 萬片， 12 吋晶片 8萬片。

項目至今啟動了 9 個月，已傳出項目已經停擺消息，海芯對此並無正式回應。

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