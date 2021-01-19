▲ PHVLO 重新聘用了退休裁縫，希望他們能為年青人傳承經驗。

深水埗昔日有大量布行，可惜製衣業式微，無數經驗老道的師傅在沒有傳人的情況下陸續退休，有時裝公司不希望相關技藝失傳，遂重新聘請部份老裁縫，盼可將相關手藝教授予香港新一代設計師。

時裝品牌「PHVLO」創辦人何志恩（Johanna）1997 年開始投身時裝。她說：「當時我曾與日本財團合作在日本開了十多間舖，但有一件事是我一直以來都很不喜歡，便是時裝很多時都不環保。如果經過多次減價都賣不出，為了騰出店舖空間，衣服、髮夾等等所有貨品在轉季時都會通通丟棄，最後進了焚化爐。所以當日本合約完了後，我便開始做環保時裝，在大約 2010 年時起步，因為在香港購入環保物料是很貴而且很少人做，所以當時都很吃力。」

抵制強迫勞動 馬莎成首間跨國品牌承諾停用所有新疆原材料【見下頁】

▲ PHVLO 的其中一個創意設計產品，結合了旅行頭枕和保溫背心。

H&M放棄快時尚模式？推新品牌・主打會員訂閱制【見下頁】

直到 2017 年，何志恩創辦 PHVLO，以可持續發展時裝為營運宗旨。她表示，環保不是單看物料會否污染環境，當然，在漂染、排污方面能秉持低污染，物料能完全降解等原則非常重要，但可持續時裝的最大重點是良性循環。

何志恩坦言，無論是設計還是零售，核心仍然是做生意，而在做買賣的同時，要保證時裝公司沒有剝削工廠，工廠沒有削工人，行業才能建康發展。

▲ 加入了蟹殼成份的毛衣，除了防菌除臭外，最重要的可以直接放入洗衣機，避免了要加入大量化學物質的乾洗，而且清洗後不會有毛粒。

本地授權IP角色難衝出香港？同行合作跨界聯乘方有出路【見下頁】

PHVLO 憑藉著何志恩的人脈與努力成功在英國嶄露頭角，在當地舉辦了時裝比賽後，更將兩位優勝者，中央聖馬丁藝術與設計學院的碩士生帶回香港，陪同他們在香港尋找環保布料、找到成衣工廠、監控生產過程，最後向香港連卡佛推銷成品，貨品後來更成功在全香港及中國部分連卡佛銷售。

▲ PHVLO 與 Adidas 合作不同項目。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

2018 、2019 年 PHVLO 分別跟 izzue、Adidas 合作不同項目，但對何志恩來說最希望的仍是幫助香港年青人，提高其設計能力，讓香港的時裝業做到可持續發展，她說：「香港很多人修讀設計，但同時對製衣的基礎非常薄弱，例如紙樣、裁剪等等基本上都是盲區。有時設計交去工廠，師傅甚至無法做出來，又或者做出來效果未如理想。最大的原因在於設計者與裁縫沒有交流。我希望能夠成為他們的橋樑。」

▲ Johanna 指出教育是可持續發展的最重要一環。

所以，何志恩便跟設計學院達成合作，舉辦有關的製衣課程，並聘請已退休的裁縫，由他們親自跟設計系的學生溝通。她指時裝的可持續性裏頭教育是最重要的一環，否則做環保衫也只能停留在買環保材料上。環保作為未來大趨勢，要在當下便思考如何能夠落地。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】