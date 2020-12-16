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【在家工作】上網開會添樂趣？Häagen-Dazs 期間限定雪糕虛擬背景程式

數碼轉型 18:07 2020/12/16

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在家抗疫可以盡情玩樂？Häagen-Dazs 日本官網推出「Haagen Home Project 」，新冠肺炎疫期間為打破沉悶衍生出來項目，其中網上會議設 Haagen 雪糕虛擬背景加上遊戲及濾鏡，作為開會後壓軸環節最理想不過。

虛擬背景暫只可在《Zoom》和《Skype》手機版，及《Windows 10》及《MacOS 10.11》或以上電腦作業系統使用。用家可選取香草、草莓及綠茶 3 款雪糕口味虛擬背景，使用方法簡單，首先下載背景圖像， 後開啟網上會議程式選取心儀的背景。

WFH收稅？】德銀倡在家工作者需額外交5%稅 補償必須上班的低收入人士​​​​​​見下頁】​

除小遊戲、自製數碼雪糕杯，以及設線上會議虛擬背景。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

「Häagen Home Project 」還設網上遊戲、數碼自製 Haagen 雪糕杯玩遊戲，最令人驚喜莫過於網上開會時也可玩樂一番。先安裝 Snap Camera 軟件，從軟件搜索「HäagenTimer」，最後屏幕上設置所需時間，然後按「開始」按鈕啟動計時器，不過暫時適用《Skype》和《Google Meet》線上會議程式。有興趣了解更多朋友可瀏覽以下網址：Häagen Home Project 

    點擊圖片放大
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雲端服務・在家工作帶動 企業 IT 支出回復增長​​​​​​【​見下頁

虛擬背景設香草、草莓及綠茶 3 款以雪糕口味背景

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：haagen-dazs.co.jp/haagenhomeproject

撰文 : 鍾采餘

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