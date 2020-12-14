【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起

香港口罩廠 HKMB 推出的口罩，採用自家 HK 製熔噴布，今次廠方更推出多個新款和新減價優惠。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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