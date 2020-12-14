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【熔噴布香港製】HKMB 推出多款特色圖案口罩 獨立包裝特價售 $58/30個起

行內熱話 21:02 2020/12/14

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香港口罩廠 HKMB 推出的口罩，採用自家 HK 製熔噴布，今次廠方更推出多個新款和新減價優惠。 
 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

1.聖誕系列平面口罩30片 獨立包裝

優惠價 $58 (原價 $98)

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3.新年系列平面口罩30片 獨立包裝

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【其他內容】 【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個

    點擊圖片放大
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【其他內容】【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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